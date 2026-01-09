Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel