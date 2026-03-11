Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla derinlemesine bir çalışma gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı