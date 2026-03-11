Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla derinlemesine bir çalışma gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
