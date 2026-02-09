Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında arama yaptı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
