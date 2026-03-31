Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan işlemler sonucunda tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı