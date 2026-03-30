Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla adrese düzenledikleri operasyonda zanlıları yakaladı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı