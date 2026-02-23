Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Demir