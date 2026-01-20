Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı, bir miktar uyuşturucu madde geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel