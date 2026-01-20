Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı, bir miktar uyuşturucu madde geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
