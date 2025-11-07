Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu malzeme, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmanın bir parçası.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Araçta ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
