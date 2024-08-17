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Cezaevinden izinli çıkan hükümlüler, tüfekle ateş açtı: 4 yaralı

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Kahramanmaraş'ta cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü gece saatlerinde ellerinde bulunan tüfeklerle havaya rasgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, olayı gerçekleştiren 2 kişi kayıplara karıştı.

Kahramanmaraş'ta cezaevinden izinli olarak çıkan 2 hükümlü, yolda rastgele havaya ateş açtı. Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

TÜFEKLERLE HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Olay, dün gece saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan B.A. (23) ve S.T. (25) gece saat 01.30 sularında ellerinde bulunan tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı. Şahısların elinde bulunduğu tüfekten çıkan saçmalar, vardiyadan dönen N.T. (32), H.Ç. (32), ve o sırda marketten alışveriş yapan Y.E.Ç (15) ve H.E.'ye (12) isabet etti.

Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 4 Yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Tüfek seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan N.T., H.Ç., Y.E.Ç, ve H.E., ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 4 Yaralı

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Olayı gerçekleştiren B.A. ve S.T. kayıplara karışırken, polis ekipleri hükümlülerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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