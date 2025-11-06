Haberler

Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Güney Kayabaşı'ya otomobil çarpması sonucunda çocuk hayatını kaybetti. Kaza yerinde toplanan vatandaşların darbettiği sürücüyü polisler kurtarıp, bölgeden uzaklaştırdı.

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Günay Kayabaşı olay yerinde yaşamını yitirdi. Öfkeli kalabalık, otomobil sürücüsünü darbetmeye çalıştı.

Kaza, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi'nde meydana geldi. B.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güney Kayabaşı'na Çarptı. Kız çocuğu metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney Kayabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aşırı hızlı olduğu öne sürülen sürücü B.B. ise çevrede toplanan vatandaşlar tarafından darbedildi. Polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan B.B., bölgeden uzaklaştırıldı. Daha sonra polis merkezine götürdü. Güney Kayabaşı'nın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Doğurup Doğurup salmayın sokaklara

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Taş:

Seni bıraktıkları gibi mi

yanıt3
yanıt1
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
