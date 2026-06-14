Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı