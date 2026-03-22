Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kimliği belirsiz bir kişi tarafından evde tartışma sonrası vurulan 18 yaşındaki M.A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta M.A. (18), evde tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. M.A., iddiaya göre evde kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli, M.A.'yı tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. M.A.'nın yardım çığlıkları üzerine eve gelen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
