Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören tarihi ve kültürel varlıkların restorasyonu sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ulu Cami, Kahramanmaraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi ve kültürel varlıkların aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ulu Cami, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulundu.

Görgel, hasar gören kültürel varlıklar ve tarihi alanlarda başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Ulu Cami'nin ramazan ayı içerisinde hizmete girmesini beklediklerini dile getiren Görgel, söz konusu eserin yaklaşık 580 yıl gibi bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Görgel, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin de depremlerde çok ciddi hasar gördüğünü hatırlatarak başlatılan çalışmanın bir yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflediklerini ifade etti.

Bölgenin en eski savunma yapılarından biri olan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'ndeki çalışmaların da hız kesmeden sürdüğünü anlatan Görgel, restorasyon sürecinin yaz mevsiminde bitirilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
