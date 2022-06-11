Kenarda oynarken sulama kanalına düşen ikiz kardeşler boğularak öldü - Haberler

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Kenarda oynarken sulama kanalına düşen ikiz kardeşler boğularak öldü

Haberler.com - İzzet Mazı - Güncel
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Gaziantep'ten Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden mevsimlik tarım işçisi ailenin iki çocuğu, DSİ'ye ait sulama kanalı yanında oyun oynadıkları sırada suya düştü. Akıntıya kapılan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Gaziantep'ten kente gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin çocukları Mustafa A. (9) ve İrem A. (9), yakınları tarlada çalışırken DSİ'ye ait sulama kanalı yanında oyun oynadıkları sırada suya düştü.

AKINTIYA KAPILDILAR

Akıntıya kapılan ve gözden kaybolan çocukların yakınları, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ 4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Dalgıçlar, çocukların cesetlerine suya düştükleri yerin 4 kilometre ilerisinde ulaştı. Cenazeler, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberler.com - Güncel

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