Kenarda oynarken sulama kanalına düşen ikiz kardeşler boğularak öldü - Haberler

Gaziantep'ten kente gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin çocukları Mustafa A. (9) ve İrem A. (9), yakınları tarlada çalışırken DSİ'ye ait sulama kanalı yanında oyun oynadıkları sırada suya düştü.

AKINTIYA KAPILDILAR

Akıntıya kapılan ve gözden kaybolan çocukların yakınları, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, sağlık, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ 4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Dalgıçlar, çocukların cesetlerine suya düştükleri yerin 4 kilometre ilerisinde ulaştı. Cenazeler, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberler.com - Güncel