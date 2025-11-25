Haberler

Kahramanmaraş'ta Sosyal Risk Haritası Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile deprem sonrası sosyal riskler belirlenerek gerekli önlemler alınacak. Çalışma, sosyal destek hizmetlerinin daha etkin uygulanmasını amaçlıyor.

Kahramanmaraş'ta, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Sosyal risk haritası işbirliği protokolü" ile 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ortaya çıkan sosyal riskler belirlenerek gerekli önlemler alınacak.

Vali Mükerrem Ünlüer, Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan törende, protokol kapsamında diğer paydaş kurumların da katkılarıyla kentin risk haritasının çıkarılacağını söyledi.

Hayata geçirilecek çalışmanın başka şehirlere de ilham vereceğine inandığını aktaran Ünlüer, protokolün kent için büyük bir kazanım olacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de göreve geldikleri günden bu yana sosyal destek çalışmalarının artarak devam ettiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Görgel, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş olarak kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın sosyal destek çalışmalarını toplayacak yapay zeka destekli yazılıma sahip ilk şehir olduk. Teknik çalışmalar, Bilgi İşlem ile Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından yürütüldü. Tüm paydaşlarımız sürece katkı sağladı. Artık Kahramanmaraş sosyal risk haritası bir çatı görevi üstlenecek. Şiddet olaylarından psikososyal desteğe, engelli hizmetlerinden sosyal destek çalışmalarına tüm veriler tek bir sistemde toplanmış olacak."

Görgel, şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde önleme hizmetleri, engellilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yaşamı kolaylaştırıcı hizmetler, yoğun sosyal destek hizmeti alan bölgelerde bu süreci iyileştirici çalışmalar yapılacağını aktardı.

Hedeflerinin şehir genelinde hem destekleyici hem de geliştirici ve aynı zamanda önleyici kamu hizmetlerinin daha aktif bir şekilde uygulanabilirliğini sağlamak olduğuna işaret eden Görgel, bu önlemenin gerek aile içi şiddet gerekse akran zorbalığı gibi tüm destek gerektiren alanlar içinde geçerli olacağını dile getirdi.

Görgel, "6 Şubat depremlerinin ardından hızla ayağa kalkma sürecinde olan şehrimizde insanı merkeze alan bu çalışmayı gerçekten çok önemsiyoruz. Bu çalışmayla bir şiddetin önlenmesi, bağımlılıktan bir gencin kurtarılması, bir hemşehrimizin sosyal desteğe ulaştırılması hepimiz için büyük bir önem taşıyor. 6 Şubat depremleri sonrasında oluşan risklerin belirlenip sosyal etkilerinin araştırılması noktasında da önemli bir yol haritası olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel tarafından "Sosyal Risk Haritası İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
