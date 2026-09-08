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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturanlara, şüpheli M.Ç. tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan H.P. ile D.Ç., sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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