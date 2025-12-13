Haberler

Kahramanmaraş'ta otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Sultan D. yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Sultan D. (22) idaresindeki otomobile Tekerek Mahallesi'nde seyir halindeyken İ.T.K. tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda sürücü Sultan D. hayatını kaybetti, saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kaçan zanlı İ.T.K'yi kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
