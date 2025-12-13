Kahramanmaraş'ta otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Sultan D. yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, kaçan zanlı İ.T.K'yi kısa sürede yakaladı.