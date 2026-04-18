Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler mezarları başında anılıyor

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin mezarları, acılı vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek dua ve çiçeklerle anıldı.

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, dua ederek acıyı paylaşıyor.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik (11), Belinay Nur Boyraz (11), Kerem Erdem Güngör (11) ve Zeynep Kılıç, defnedildikleri Şeyhadil Mezarlığı'nda vatandaşlar tarafından dualarla anılıyor.

Kentte derin üzüntüye neden olan olayın ardından vatandaşlar, ziyaret ettikleri öğrencilerin kabirlerine çiçek bırakıyor, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.

Eşiyle birlikte öğrencilerin kabirlerini ziyaret eden Kübra Kocakaya, AA muhabirine, olaydan çok etkilendiğini ve derin üzüntü yaşadığını söyledi.

Kocakaya, "Benim de 8 yaşında bir oğlum var. Çok değişik, tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bu durumdaysak bu çocuklarımızın annesi, babası ne durumdadır tahmin edemeyiz. Allah'ım sabrını versin. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz de çok iyi bir insandı. Öğretmenimizin vefatı da bizi ayrıca üzdü. Onun da kabrini ziyaret ettik." diye konuştu.

Ahmet Diler de ailesiyle mezarlık ziyareti yaptığını belirterek saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin kabirlerinde dua okumak ve ailelerin acısını paylaşmak istediklerini ifade etti.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Fatih Karagümrük ve Eyüpspor karşılaştı! İşte 6 puanlık maçta kazanan

Küme düşmemek için karşılaştılar! İşte kazanan
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı

Ederson'un dün gece mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Özgür Özel'i kızdıran sözler: Tom Barrack'ı 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Özel o sözlere çok kızdı: Bizim için artık istenmeyen adamdır
Yan yana toprağa verilen öğrencilerin mezarında depremzede anneden yürek dağlayan not

4 öğrencinin mezarında yürek yakan not! Okuyan gözyaşlarını tutamıyor