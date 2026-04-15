Haberler

Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin 8 müfettiş görevlendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı sonrası olayın tüm yönleriyle araştırılması için 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirdi. Soruşturma için yayın yasağı kararı alındı ve gerekli incelemeler sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin Bakan Çiftçi tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiği ifade edildi.

Çiftçi'nin olay yerine ivedilikle hareket ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

