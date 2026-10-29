Kahramanmaraş'ta sağanak sürücülere zor anlar yaşattı, yollarda su tahliyesi yapıldı

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Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar yavaş ilerledi.

Öte yandan, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Batı Çevre Yolu'ndaki alt geçitlerde de Karayolları ekiplerince biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüldü.

Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA