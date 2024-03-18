Kahramanmaraş'ta Ramazan Etkinlikleri: Karagöz-Hacivat Gösterisi

Kahramanmaraş'ta ramazan etkinlikleri kapsamında, depremzede çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında, Hacivat Karagöz Kukla Gösterisi, Necip Fazıl konteyner kentte çocuklarla buluştu.

Gölge oyunu sanatçısı Hüseyin Yozgatlı tarafından sunulan gösteriyi, çocuklar ilgiyle takip etti.

Afetten etkilenen çocukların yüzünü "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunuyla güldürmeye çalışan Yozgatlı, kukla oyunları hakkında bilgi verdi.

Gölge oyununu izleyen Nilsu Paksoy, Karagöz-Hacivat'ı çok sevdiğini belirterek gölge oyununu büyük bir heyecanla takip ettiğini söyledi.