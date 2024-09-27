Kahramanmaraş'ta PKK'ya Ait Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, jandarma ekipleri PKK mensuplarına ait bir mağaradaki yaşam malzemelerini ele geçirdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan Operasyonu kapsamında düzenlenen çalışmalar, teröristlerin kullanılmakta olduğu bir mağaranın tespit edilmesiyle gerçekleşti. Ele geçirilen malzemelerin geçmişte kullanıldığı düşünülürken, bu malzemeler imha edildi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince bir mağarada terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan Operasyonu düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit edildi. Mağaraya giren ekipler, teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirdi.
Mağaranın geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilirken, ele geçirilen yaşam malzemesi de imha edildi.
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