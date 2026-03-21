Kahramanmaraş'ta Patenli Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Görüntülendi
Kahramanmaraş'ta 2 çocuk, halk otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay cep telefonuyla görüntülendi ve büyük tehlike oluşturdu.
Olay, dün Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Patenli 2 çocuk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk etti. Atatürk Bulvarı'ndaki otobüs duraklarında son bulan tehlikeli yolculuk cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülendiklerini fark eden çocuklar, otobüs durakta durunca hemen bölgeden ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı