Haberler

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Olayda yaralanan sürücüler ve halk otobüsündeki 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

F.A'nın kullandığı 46 H 0009 plakalı özel halk otobüsü, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda B.D. idaresindeki 65 AL 784 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile halk otobüsünde bulunan 15 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat için aylar sonra yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Hiçbir saldırı bizi 'Terörsüz Türkiye' kararlılığımızdan geri döndüremeyecek

3 şehit verdiğimiz operasyon sonrası Bahçeli'den ilk sözler
Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisini belirlediler
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Bahçeli: Hiçbir saldırı bizi 'Terörsüz Türkiye' kararlılığımızdan geri döndüremeyecek

3 şehit verdiğimiz operasyon sonrası Bahçeli'den ilk sözler
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! 'İstediğim yere bakarım deyince' dayanamadı

Katil zanlısının pişkin sözlerini duyan ikiz kardeş dayanamadı