Haberler

Maraş'ta okul saldırısında ölenlerin ailelerinden bayram arifesinde kabir ziyareti

Maraş'ta okul saldırısında ölenlerin ailelerinden bayram arifesinde kabir ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenci aileleri, Kurban Bayramı arifesinde çocuklarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Baba Kazıcı, acılarının taze olduğunu belirterek dijital mecralarda çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesini istedi.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, Kurban Bayramı arifesinde çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.

Şeyh Adil Mezarlığı'nda, çocuklarının kabirlerine çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Saldırıda ölen 5. sınıf öğrencisi Şuranur Sevgi Kazıcı'nın babası Hacı Mustafa Kazıcı, gazetecilere, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Acılarının halen taze olduğunu ifade eden Kazıcı, "Bayram arifesinde yavrularımızın huzurundayız. Dijital mecralarda çocukların bu tür suçlara sürüklenmesinin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz." dedi

Söz konusu silahlı saldırıda, 1 öğretmen, 9'u öğrenci hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Özel'in 'seçim' teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir

Tüm kapılar kapanıyor! Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu kanadından ret
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti

Menderes ve dava arkadaşlarının aileleri Dolmabahçe'de
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

Arınç'tan CHP'ye mutlak butlan kararına çarpıcı yorum: Bir an önce...
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı