Kahramanmaraş'taki okul saldırganının poligonda atış yaptığı görüntüler ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirdiği saldırı ile 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin, olaydan 2 gün önce poligona giderek atış talimi yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulu'nda rasgele ateş açarak 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin, olaydan 2 gün önce pazartesi günü poligonda atış talimi yaptığı saptandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntülerde saldırgan Mersinli, poligondaki hedefe ateş ettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı