KAHRAMANMARAŞ'ta makine mühendisi Mehmet Hilmi Arslan'ın (40), yıllardır aşırı iş temposuna bağladığı yorgunluk ve nefes darlığının, sol akciğerinde temiz kanı taşıyan toplardamarların yanlış bölgeye dökülüp kirli ve temiz kanın karışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Mehmet Kirişci, durumun nadir görülen doğuştan bir hastalık olduğunu ve Arslan'ın 4 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

İki çocuk babası Mehmet Hilmi Arslan, nefes darlığı ve yorgunluk şikayetlerinin artması sonucu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kirişci'nin tetkiklerinde Arslan'ın sol akciğerdeki temiz kanı taşıyan toplardamarların yanlış bölgeye döküldüğü saptandı. Arslan'a, hastalığının nadir görüldüğü ve ameliyat olması gerektiği ifade edildi.

'NADİR HASTALIĞIN İÇİNDE NADİR BİR DURUM'

Mehmet Hilmi Arslan'ın yaklaşık 4 saat süren ameliyatını yapan Prof. Dr. Kirişci, şunları söyledi:

"Hastamızın sol akciğerinden gelen temiz kanları taşıyan toplardamarın kalbin sol tarafına dökülmesi gerekirken yani temiz kanların olduğu bölgeye dökülmesi gerekirken kalbin üst tarafında olan bir toplar damar sistemine yani kirli kan sisteminin olduğu bölgeye döküldüğünü ayrıntılı testlerde tespit ettik. Yaptığımız ayrıntılı tetkiklerde bu damarın ana dökülmesi gereken yere dökülmesi gerektiğini ve bu kalbin sağ tarafını aşırı derecede yorduğunu ve kalbi büyüttüğünü gördük. Dolayısıyla hastamızı ameliyata aldık. Yanlış yere dökülen akciğer toplardamarlarını kirli kanlar karışan kısmından alıp olması gereken, temiz kanın olması gereken yere taşımış olduk. Bu hastalık esasında toplardamar yani pulmoner venöz dönüş anomalisi dediğimiz hastalıklar sağ akciğer kısmının toplardamarlarında daha sık görülmekte, ki bu bile çok nadir bir durumdur ve bu hastamızda sol akciğer kısmının toplar damarları yanlış yere dökülmekteydi. Bu nadir hastalığın içerisinde bu durum da çok daha nadir olan bir durumdu ve biz bu damarları olması gereken yere taşımış olduk. Bundan sonraki hayatında sağlıklı bir hayat, normal bir sağlıklı insan neyse o şekilde sağlıklı bir hayat sürmesini sağlamış olduk. Hastamız yoğun bakım sürecini tamamladı ve servise almış olduk. Günlük hareketlerini, günlük aktivasyonunu yapmaya başladı."

'DAYANAMAYACAK HALE GELMİŞ'

Arslan'ın hastalığının doğuştan kaynaklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kirişci, "Bu zamana kadar kalp bir şekilde bunu tolere etmiş. Tolere ederken de aslında zarar görmüş. Kalbin sağ tarafının ileri derecede büyüdüğünü ve yorulduğunu görmüş olduk bu ameliyat esnasında. Dolayısıyla artık tolere edemeyecek bir hale geldiği için, çabuk yorulmaları, nefes darlıkları başlamış. Bu yüzden de gerektiği dönemde ameliyat oldu. Daha önce teşhis edilmiş olsaydı kalp daha çok yorulmadan bu ameliyatı yapılmış olacaktı. Biz bu aşamada daha ileri aşamaya gelmeden ameliyatını yapmış olduk. Kalp yetmezliği oluşmadan normal sağlıklı hale dönüşmüş oldu" diye konuştu.

Mehmet Hilmi Arslan ise "Aşırı yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle KSÜ Tıp Fakültesi'ne geldim. Yapılan tetkikler neticesinde akciğerlerimden gelen temiz kan yanlış yere dökülüyormuş, bunu öğrendim. Daha önceden bildiğim bir şey değildi. Ben bunu gün içerisindeki aşırı iş temposu, aşırı efor, bunlara bağlıyordum. Meğer bunlardan kaynaklı değilmiş. Ameliyatım başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Allah'ın izniyle sıkıntıdan kurtulmuş oldum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı