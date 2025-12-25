Haberler

Otomobilin çarptığı motosikletteki nişanlı çift öldü

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ve nişanlısı yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet İnce (23) ve nişanlısı Mislina Akçakoyun (22) yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şahin K. tutuklandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Şahin K.'nin kullandığı 46 ALG 374 plakalı otomobil, önünde giden Ahmet İnce yönetimindeki 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde motosikletteki Mislina Akçakoyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akçakoyun'un nişanlısı Ahmet İnce ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İnce de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Şahin K., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
