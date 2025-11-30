Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: 2 Ölü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Plakasız motosiklet, yol kenarında bekleyen kamyonete çarptı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
A.T'nin???? kullandığı plakasız motosiklet, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yol kenarında bekleyen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ???????46 BV 742 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada motosikletteki sürücü A.T. ile A.C. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel