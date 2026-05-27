Kahramanmaraş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına vali, belediye başkanı, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Ünlüer, bayram süresince güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programa Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, İrfan Karatutlu, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ünlüer ve kent protokolü, programa katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Ünlüer, "Bayram süresince 273 polis ve jandarma ekibi, 4 bin 341 kolluk görevlimiz, halkımızın huzur ve güvenliği için görev başında. Kara yollarımızda da yoğun tedbir aldık. Vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına uymalarını diliyorum. Yolun sonu bayram olsun. Tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Program, katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
