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Kahramanmaraş'ta Koruyucu Aile Günü dolayısıyla festival düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Koruyucu Aile Günü dolayısıyla festival düzenlendi
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Kahramanmaraş'ta Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen festivalde, 233 koruyucu aile ve 400'e yakın çocuk bir araya geldi. Etkinlikte okçuluk, yüz boyama ve oyunlarla çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Kahramanmaraş'ta Koruyucu Aile Günü dolayısıyla aile festivali düzenlendi.

Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 15 Temmuz Spor Vadisi'nde gerçekleştirilen festivalde, koruyucu ailelerle çocuklar çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Festival kapsamında geleneksel okçuluk, yüz boyama ve çeşitli oyunların yer aldığı etkinliklerde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle yaklaşık 233 koruyucu aileyi ve 400'e yakın çocuğu festivalde buluşturduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın koruyucu aile konusunda örnek illerden biri olduğunu belirten Kaya, nüfusa oranla koruyucu aile yanında en fazla çocuğun bulunduğu ilin Kahramanmaraş olduğunu ifade etti.

Çocukların farklı etkinlik alanlarında sosyalleşme imkanı bulduğunu belirten Kaya, yürütülen çalışmalarla hem çocukların gelişimine katkı sağlandığını hem de aile ortamının güçlendirildiğini kaydetti.

Etkinlik, çocuklara dondurma ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
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