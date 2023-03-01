Kahramanmaraş'ta korku dolu gece! Tüm uyarılara rağmen kullanılan elektrikli soba 8 çadırı küle çevirdi

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sabaha karşı üzücü bir olay yaşandı. Depremzedelerin kaldığı çadırkentte tüm uyarılara rağmen kullanılan elektrikli sobadan kaynaklanan bir yangın çıkarken, 8 çadırın küle döndüğü yangında can kaybı yaşanmadı. 3 kişilik bir ailenin de kaldığı çadırın alev almasıyla anne ve babada ufak yanıklar oluşurken, çıkan yangın depremzedelere büyük korku yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ELEKTRİKLİ SOBADAN KAYNAKLANDI İDDİASI

Depremin yaralarını sarmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken sabaha karşı Kahramanmaraş'ta üzücü bir olay yaşandı. Belediye personelinin kullandığı 8 çadır çıkan yangında küle dönerken, yangının depremzedelere yapılan tüm uyarılara rağmen kullanılan elektrikli sobadan kaynaklandığı iddia edildi.

ANNENİN SAÇLARI VE PARMAK UÇLARI YANDI

Saat 04.20 itibarıyla çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, 3 kişilik bir ailenin kaldığı çadırın yanmasıyla babanın kolunda ufak bir yaralanma ve annenin saçları ile parmak uçlarında ufak yanıklar meydana geldiği ifade edildi. Ailenin tedavisinin hastanede devam ettiği kaydedildi.

ÇADIRKENTTE BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Yangının çıktığı bölgede çadırlarda kalan depremzedeler büyük korku yaşarken, vatandaşların kısa sürede tahliye edildiği öğrenildi.