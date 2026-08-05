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72 yaşındaki adamın cesedi barajda bulundu

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2 gün önce kaybolan 72 yaşındaki adamın cansız bedenine baraj gölünde ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2 gün önce kaybolan 72 yaşındaki adamın cansız bedenine baraj gölünde ulaşıldı.

Kerimli Mahallesi'nde ikamet eden Ali Artıkaslan'dan 2 gün önce haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Artıkaslan'ı bulmak için mahalle çevresi, ormanlık alanlar ve son görüldüğü Muratlı Mahallesi'nde arama çalışması başlattı. Ekipler, arama çalışmalarına nehir ve barajlarda da devam etti.

Çalışmalar sırasında Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi Karamemişli mevkisindeki Berke Barajı'nda şüpheli bir durum görüldüğü ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince botla yapılan aramada Artıkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Artıkaslan'ın cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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