Kahramanmaraş'ta 330 personel ve 222 araçla karla mücadele çalışması

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası 330 personel ve 222 araçla karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Şehirde ana yollar ve caddelerde kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları sürmekte.

KAHRAMANMARAŞ'ta karla mücadele çalışmaları 330 personeli, 222 araçla sürdürülüyor. Cadde, bulvar, kavşak ve bağlantı yollarında kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarına ara vermeden devam ediliyor.

Kahramanmaraş'ta dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak bugün de devam ediyor. Kar yağışı sonrası şehir beyaza bürünürken, vatandaşlar yılın ilk karının keyfini çıkardı. Çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaş kar yağışını sevinçle karşıladı.

Kentte karla mücadele çalışmaları da sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 222 araç ve 330 personel 11 ilçenin tamamında görev yapıyor. Ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar, kavşak ve bağlantı yollarında kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarına ara vermeden devam ediliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Şu anda 222 aracımız ve 330 personelimizle birlikte 11 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik Yönetim Merkezi'nde 264 kamerayla şehir merkezi ve ilçelerimizdeki durumu anbean kontrol ediyoruz. Tüm personellerimizle sahada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız, bu süreci hem güvenli hem de konforlu bir şekilde atlatmak" diye konuştu.

