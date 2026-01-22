Haberler

KSÜ'de eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 23 Ocak Cuma günü ara verildi. Final sınavları ertelendi ve bazı personel idari izinli sayılacak.

Kentteki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) eğitime yarın ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kar, don ve buzlanmadan kaynaklanabilecek muhtemel risklere karşı tedbir amacıyla üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 23 Ocak Cuma günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu tarihte yapılması planlanan final sınavlarının ileri bir tarihe ertelenmesine, birimlerde temel hizmetlerin aksamaması için yeterli sayıda personel bulundurulmasına, Ayrıca hamile veya 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel ile; engelli, kronik rahatsızlığı olan ve 60 yaş üstü personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

