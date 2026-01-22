Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor
Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Karayolları ve belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Göksun kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişi yasaklandı ve trafik ekipleri kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafiği kontrollü bir şekilde sağlıyor.
Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Kent genelinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Karayolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.
Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Polis ve jandarma trafik ekipleri ise otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafiği kontrollü şekilde sağlıyor.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel