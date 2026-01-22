Haberler

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Karayolları ve belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Göksun kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişi yasaklandı ve trafik ekipleri kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafiği kontrollü bir şekilde sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kent genelinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Karayolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Polis ve jandarma trafik ekipleri ise otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafiği kontrollü şekilde sağlıyor.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! 'Pes' dedirten detaylar

Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! 'Pes' dedirten detaylar

Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti