Kahramanmaraş'ta Kanlı Aile Draması: İki Ölüm, Bir Yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta boşandığı Fatma Görkem (37) ile eski kayınvalidesi Gülistan Görkem'i (63) tabancayla öldürüp, üvey kızı Eda Nur Göksu'yu (19) da yaraladıktan sonra intihara kalkışan Hakan Yılmaz (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hakan Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlu E.T.H.'nin yanında kendini vurduğu belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ballıca Mahallesi 202'nci Sokak'ta meydana geldi. Hakan Yılmaz, bir süre önce boşandığı Fatma Görkem'in evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmada Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Görkem'e ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye götürülen Fatma Görkem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından aranan Hakan Yılmaz, eski eşinin evinden ayrıldıktan sonra bu kez eski kayınvalidesi Gülistan Görkem'in Namık Kemal Mahallesi'ndeki evine gitti. Yılmaz burada da Gülistan Görkem ile üvey kızı Eda Nur Göksu'yu tabancayla vurup kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri Görkem'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Eda Nur Göksu ise hastaneye kaldırıldı. Eda Nur Göksu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay yeri incelemesinin ardından Gülistan Görkem'in cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Hakan Yılmaz'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, mahalleyi ablukaya aldı. Polislerin geldiğini gören Hakan Yılmaz, yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Tedaviye alınan Yılmaz yaşamını yitirdi.

'ÇOCUĞU KORUMA ALTINA ALINDI'

Olaya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken, İl Emniyet Müdürlüğü de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Failin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde şahıs, Mimar Sinan Mahallesi muhtarlık parkında yanında oğlu E.T.Y. (9) bulunduğu halde birlikte tespit edilmiş ve teslim ol çağrısında bulunulmuştur. Şahıs, elinde bulunan tabancayı önce görevlilerimize doğrultmuş, sonra sağ şakağına ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. Şahıs, ambulans marifetiyle hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmiştir. Çocuğu, güvenli bir şekilde ilgili birimce koruma altına alınmıştır."