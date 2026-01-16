Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı çocuk öldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki M.D.'ye çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
M.N.Ö. idaresindeki 46 ADN 288 plakalı kamyonet, Yusuflar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen M.D'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü M.N.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel