Haberler

Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, insan ticareti ve fuhuş yaptığı düşünülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti yapmak, fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen 4 iş yeri ile 16 şüpheliye ait 7 ayrı ikamet adresinde eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bunlara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Evini teslim alamayınca önce müteahhidin oğlunu sonra kendini öldürdü
Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Evini teslim alamayınca önce müteahhidin oğlunu sonra kendini öldürdü
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Gece yarısı açıklandı

Beşiktaş taraftarı şokta! Yıldız isimle yollar ayrıldı