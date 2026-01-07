Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti yapmak, fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, masaj salonu adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen 4 iş yeri ile 16 şüpheliye ait 7 ayrı ikamet adresinde eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bunlara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile dijital materyaller ele geçirildi.