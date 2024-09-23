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Kahramanmaraş'ta İçki İstemek Üzerine Çobana Darp

Kahramanmaraş'ta İçki İstemek Üzerine Çobana Darp
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, içki talebine olumsuz yanıt alan genç kadın, çobanı sopayla döverken, kardeşi de anı kaydetti. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Seçil G. (23), kendisine içki almayan çoban Nail Y.'yi (45) sopayla dövdü, kız kardeşi M.G. (17) ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Nail Y.'nin şikayeti üzerine kız kardeşler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. Seçil G., hayvan otlatan çoban Nail Y.'nin yanına giderek Akifiye Mahallesi'ne gidip kendisine içki almasını istedi. Olumsuz yanıt alan Seçil G., Nail Y.'yi tokatladı, ardından da sopayla peş peşe vurmaya başladı. Seçil G.'nin kız kardeşi M.G. ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Nail Y., "Allah'ını seversen vurma" derken, Seçil G. ise sopayla vurmaya devam etti. Aldığı darbelerle Nail Y. başından yaralandı. Seçil G. bu sırada kardeşine, "Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz" dediği görüldü. M.G. ise "Bacaklarına vur, Seçil bacaklarına vur" diye karşılık verdi. Seçil G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak Nail Y.'ye vurmaya da devam etti.

İki kardeşin bölgeden ayrılmasının ardından Nail Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Seçil G. ve kız kardeşi M.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Andırın Devlet Hastanesi'ne götürülen Nail Y. darp raporu alarak şikayetçi oldu. İfadesinde kız kardeşlerin yanına gelerek Akifiye Mahallesi'nden içki almalarını istediğini, olumsuz yanıt verince de kendisini dövdüklerini söyledi.

Seçil G. ve kız kardeşi M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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