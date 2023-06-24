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Kahramanmaraş'ta Gölette 2 Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Gölette 2 Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 genç yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Güneşgörmez ve Köse'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 genç yaşamını yitirdi.

Efiağzılı Mahallesi Çatak-Kildenlik mevkisindeki gölete serinlemek için giren Erdem Güneşgörmez (18) ile Onur Ali Köse (18) bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Güneşgörmez ve Köse'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mansur Öksüz - Güncel

Kahramanmaraş Jandarma İtfaiye AFAD Güncel Haberler

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