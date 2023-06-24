Kahramanmaraş'ta Gölette 2 Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 genç yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Güneşgörmez ve Köse'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.