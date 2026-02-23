Göle düşen otomobilin sürücüsü öldü

Haberler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde göle düşen otomobildeki 78 yaşındaki sürücü Mehmet Yılmaz, kazada boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde göle düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Yılmaz (78), hayatını kaybetti. Kaza, saat 10.00 sıralarında Çöçelli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 27 D 7567 plakalı otomobil, yol kenarındaki göle düştü. Yılmaz, aracından çıkamayarak boğuldu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından gölden çıkarılan Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
