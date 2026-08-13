Haberler

82 yaşındaki adam çayda boğuldu

82 yaşındaki adam çayda boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yürürken dengesini kaybedip Göksun Çayı'na düşen 82 yaşındaki Bilal Kocakaya, itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı ancak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dengesini kaybedip çaya düşen kişi boğuldu.

Bilal Kocakaya (82), Pınarbaşı Mahallesi'nde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip Göksun Çayı'na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Kocakaya'nın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocakaya'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Trabzonspor'a yıldız futbolcudan kötü haber! En az 2 hafta yok

Trabzonspor'a yıldız futbolcudan kötü haber! Haftalarca yok
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi

ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatlarına dev indirim geldi
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede