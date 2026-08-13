82 yaşındaki adam çayda boğuldu
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yürürken dengesini kaybedip Göksun Çayı'na düşen 82 yaşındaki Bilal Kocakaya, itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı ancak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dengesini kaybedip çaya düşen kişi boğuldu.
Bilal Kocakaya (82), Pınarbaşı Mahallesi'nde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip Göksun Çayı'na düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Kocakaya'nın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kocakaya'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA