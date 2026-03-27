Halı sahada oynarken göğsüne top isabet edince kalbi durdu, hastanede kurtarılamadı
Kahramanmaraş'ta halı sahada maç yaparken göğsüne futbol topu isabet eden Selahittin Atlı'nın kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Atlı, hayatını kaybetti. Cenazesi Gedemen Mahallesi'nde defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kahramanmaraş'ta halı sahada maç yaparken göğsüne futbol topu isabet etmesi sonucu kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedne Selahittin Atlı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 3 çocuk babası Selahittin Atlı'nın cenazesi, Gedemen Mahallesi'ndeki Akarca Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Atlı'nın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı