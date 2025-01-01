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Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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Kahramanmaraş'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş İl Temsilciği öncülüğünde, "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş İl Temsilciği öncülüğünde, "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Esat Coşan Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları atarak, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmasını isteyen pankartlar eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, 1948 yılında işgale başlanılan ve toprak bütünlüğü bozulan Filistin'de kan ve gözyaşının akmaya devam devam ettiğini söyledi.

Filistin'de insan haklarının ve savaş hukukunun yok sayıldığını ifade eden Seyithanoğlu, şöyle konuştu:

"Evlerinden zorla tahliye edilen insanlar, sebepsizce tutuklanan insanlar, maruz kaldıkları işkenceleri hayal etmeye bile utandığımız bu masum ve mazlum insanlara yapılan baskı ve zulüm, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tam anlamıyla bir soykırıma dönüşmüştür. Çoluk, çocuk, yaşlı, bebek, genç, kadın, demeden okulların ve hastanelerin de bombalanmasıyla birlikte tüm insan haklarının, kadın haklarının, hayvan haklarının ve savaş hukukunun yok sayıldığı bu vahşeti, 2025 yılında kanımız donarak izlemek zorunda kalıyoruz."

Seyithanoğlu, Filistin ve Gazze meselesinin din, dil, ırk, mezhep fark etmeksizin, tam anlamıyla bir insanlık meselesine dönüştüğüne dikkati çekerek, "Aynı şekilde Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyada zalimin zulmü altında olan kim varsa bu tam olarak bizim meselemiz. Elimizden bir şey gelmiyor demeden zalim milletin küresel markaları yerine, kendi öz markalarımızı elimizden geldiğince tercih ederek bu mücadelede safımızı belli edebiliriz. Boykot meselesini sulandırmaya çalışanlara karşı da mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Grup, Filistin için yapılan duanın ardından dağıldı.

Yürüyüşe AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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