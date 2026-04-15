Kahramanmaraş'ta Eşini Tabancayla Öldüren Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Mevlüt Kurt, eşi Fatma Kurt'u tartışma sonrası tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan Mevlüt Kurt, tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta tartıştığı eşi Fatma Kurt'u (33) tabancayla başından vurarak öldüren Mevlüt Kurt (41), tutuklandı.

Olay, 13 Nisan'da akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinin Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Kurt, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mevlüt Kurt, tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne götürülen Fatma Kurt, kurtarılamadı. Daha sonra Mevlüt Kurt, avukatıyla birlikte karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mevlüt Kurt'un kız kardeşi H.K. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Mevlüt Kurt ve kardeşi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sonra adliyeye sevk edildi. Mevlüt Kurt çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, H.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan'ın kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Ünlü rapçiden konserde skandal hareket! AK Parti'nin yanıtı çok sert
Perde açılmadan kriz! Bülent Ersoy’dan ani karar