Kahramanmaraş'ta Eşini Tabancayla Öldüren Şahıs Tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta tartıştığı eşi Fatma Kurt'u (33) tabancayla başından vurarak öldüren Mevlüt Kurt (41), tutuklandı.

Olay, 13 Nisan'da akşam saatlerinde Onikişubat ilçesinin Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Kurt, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mevlüt Kurt, tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne götürülen Fatma Kurt, kurtarılamadı. Daha sonra Mevlüt Kurt, avukatıyla birlikte karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mevlüt Kurt'un kız kardeşi H.K. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Mevlüt Kurt ve kardeşi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sonra adliyeye sevk edildi. Mevlüt Kurt çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, H.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

