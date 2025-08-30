Kahramanmaraş'ta En Büyük Türk Bayrağı Tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ'ta Ahır Dağı zirvesine işlenen 40 bin metrekarelik en büyük Türk bayrağı, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünde tamamlandı. En büyük bayrağı, ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin 'Savaşan Şahinler Filosu' selamladı.

Onikişubat Belediyesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı gün olan 19 Mayıs'ta 1800 rakımlı Ahır Dağı Zirvesi için yapımına başladığı Türk bayrağı, Atatürk'ün başkomutanlığında Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 103'üncü yıldönümünde tamamlandı.

GÖSTERİYE BÜYÜK İLGİ

40 bin metrekarelik alana işlenerek doğaya işlenmiş en büyük Türk bayrağını ilk selamlayanlar, Türk Hava Kuvvetleri'nin 'Savaşan Şahinler Filosu' oldu. Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nden kalkan 3 F-16 savaş uçağı, yaptığı gösteri uçuşuna dev Türk bayrağını selamlayarak başladı. Filodaki uçaklar, daha sonra Madalyalı Kavşak, EXPO, Abdülhamid Han Camisi ile merkez spor kompleksi stadyumu üzerinden uçarak halkı selamladı. Savaşan Şahinler Filosu'nun gösterisi ilgiyle takip edildi.

BAYRAĞIN YANINA MADALYA

Şehrin plaka kodundan esinlenerek başlatılan proje kapsamında yapılan 40 bin metrekarelik Türk bayrağındaki ay 2 bin 300 metrekare, yıldız ise 500 metrekare büyüklüğünde. Proje çerçevesinde bayrağın yanındaki 6 bin metrekarelik alana, 5 Nisan 1925'te TBMM tarafından şehre verilen kırmızı şeritli İstiklal Madalyası işlenecek.