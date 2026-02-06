Kahramanmaraş'ta 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri'nde duygusal anma

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitelerinde yakınlarını kaybedenler depremin 3'üncü yıldönümünde bir araya geldi. Saatler 4.17'yi gösterdiğinde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde 1480 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat'ın simgelerinden olan Ebrar Sitelerinde anma programı düzenlendi. Depremden sonra inşa edilen Ebrar Sitelerinin yakınındaki alanda gerçekleşen programda, Asrın Felaketinde yakınlarını kaybedenler bir araya geldi.

Sandalyelere bırakılan 04.17'de durmuş duvar saati ile büyük acının tarihi olan 6 Şubat'ın takvim yaprağının yer aldığı programda saatler 04.17'yi gösterdiğinde, depremde yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Tekbir ve salavatlar getiren depremzedeler, kaybettikleri yakınları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

DEPREMZEDE KADIN: 'ÜZERİNDE KOLON VAR' DEDİLER

Ebrar Sitelerinde birlikte yaşadığı oğlunu ve torununu kaybeden Cevriye Döşyılmaz, depremde enkazdan çıkarılan ilk yaralılardan olduğunu söyledi. Depremden sonra yeniden yapılan Ebrar Siteleri'nde yaşamaya başladığını belirten Döşyılmaz, "Gözümü açtığımda gökyüzünü gördüm. Lacivertti, yüzüme kar yağıyordu. İlk defa polis memuru geldi ve 'Teyze ben bir şey yapamam üzerinde kolon var' dedi. Bir şekilde taşları, kayaları çıkararak beni çıkardılar. Depremde enkazdan ilk çıkanlardan biri herhalde ben oldum" dedi.