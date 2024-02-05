Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "Deprem" sergisi açıldı.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Geleneksel El Sanatları Atölyesi'nde yapılan 13 karakalem çalışması ile 27 deprem fotoğrafının yer aldığı serginin, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde açılışı yapıldı.

Serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yıldırım, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kaya, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kaya, 6 Şubat depremlerinin üçüncü gününden itibaren kurumda yardım dağıtım çalışmalarına başladıklarını, depremzede olsalar da yaraları kapatmak için mücadele ettiklerini, bugün de bir sergiyle o günü anmak istediklerini söyledi.

Kaya, serginin 1 hafta açık kalacağını dile getirdi.