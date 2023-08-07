Kahramanmaraş'ta deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki 6 Şubat depremi anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde depremin etkisi, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması görülebiliyor. Ayrıca depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışık çıkması ve ilçenin aydınlanması da dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşanan sarsıntı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması Türkoğlu ilçesindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Bazı görüntülerde depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışığın çıkması, ilçenin büyük bölümünün de aydınlanması dikkati çekti.

Bir başka görüntüde ise tarım işletmesi çalışanlarının sarsıntı nedeniyle zorla uzaklaşması ve sarsıntının ardından bir kişinin arkadaşını kurtarmak için yeniden dönmesi yer aldı.